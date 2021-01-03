"Матрасники" в большинстве дожали соперника и набрали три очка.
Алавес - Атлетико, getty images
03 января 2021, 19:23
Атлетико в рамках поединка семнадцатого тура чемпионата Испании гостил у Алавеса и добился трудной победы.
Подопечные Диего Симеоне открыли счет в конце первого тайма — Суарес ассистировал Льоренте, после соперник остался в меньшинстве и казалось, что игра сделана.
Тем не менее, Фелипе срезал мяч в свои ворота, однако Суарес вырвал победу для своей команды на 90-й минуте.
Алавес — Атлетико 1:2
Голы: Фелипе, 84 (в свои ворота) — Льоренте, 41, Суарес, 90
Алавес: Пачеко — Лагуардиа, Хави Лопес (Марин, 89), Агиррегабириа, Лежен — Сайнс (Риоха, 68), Мендес (Лукас Перес, 75), Батталья, Ману Гарсия (Тачи, 68) — Хота, Дейверсон (Хоселу, 75).
Атлетико: Облак — Эрмосо, Хименес, Фелипе (Лоди, 88), Врсалько — Лемар, Коке, Карраско (Сауль, 82), Льоренте — Корреа (Жоау Феликс, 62), Суарес.
Предупреждения: Карраско, Суарес
Удаление: Лагуардиа, 63