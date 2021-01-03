Испания

"Матрасники" в большинстве дожали соперника и набрали три очка.

Атлетико в рамках поединка семнадцатого тура чемпионата Испании гостил у Алавеса и добился трудной победы.

Подопечные Диего Симеоне открыли счет в конце первого тайма — Суарес ассистировал Льоренте, после соперник остался в меньшинстве и казалось, что игра сделана.

Тем не менее, Фелипе срезал мяч в свои ворота, однако Суарес вырвал победу для своей команды на 90-й минуте.

Алавес — Атлетико 1:2

Голы: Фелипе, 84 (в свои ворота) — Льоренте, 41, Суарес, 90

Алавес: Пачеко — Лагуардиа, Хави Лопес (Марин, 89), Агиррегабириа, Лежен — Сайнс (Риоха, 68), Мендес (Лукас Перес, 75), Батталья, Ману Гарсия (Тачи, 68) — Хота, Дейверсон (Хоселу, 75).

Атлетико: Облак — Эрмосо, Хименес, Фелипе (Лоди, 88), Врсалько — Лемар, Коке, Карраско (Сауль, 82), Льоренте — Корреа (Жоау Феликс, 62), Суарес.

Предупреждения: Карраско, Суарес

Удаление: Лагуардиа, 63