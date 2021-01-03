Испания

В XXI веке никто не проводил так эфективно первый 12 матчей Атлетико в чемпионате Испании, как Луис Суарес.

Луис Суарес не только принес победу Атлетико над Алавесом в матче 17-го тура чемпионата Испании, но и установил рекорд для новичков "кольчонерос" в XXI веке — сообщает ОРТА.

В своих первых 12-ти матчах Ла Лиги в составе Атлетико Суарес забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи, то есть набрал 11 очков по системе "гол+пас".

Предыдущий лучший показатель эффективности у новичков Атлетико в нынешнем веке после первых 12-ти туров чемпионата был в 2011 году у Радамеля Фалькао — 10 (9 голов + 1 результативная передача).

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