Испания

Данный центр является крупнейшим в мире учреждением подобного типа.

Форвард Барселоны Лионель Месси удостоился награды Values Award 2020, об этом сообщается на официальном сайте "сине-гранатовых".

33-летний Аргентинец награжден за пожертвования на строительство крупнейшего в мире центра педиатрической онкологии. Данное учреждение располагается при больнице Сант Жоан де Деу в Барселоне.

Помимо Лионеля Месси, награду получил также экс-хавбек Барселоны Хави за "продвижение принципов фэйр-плей на протяжении всей карьеры".

Values Award организована испанской газетой Diario Sport. В жюри входят президент испанского олимпийского комитета Алехандро Бланко и президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Ранее английское издание The Guardian присудила звание "Футболист года" форварду Манчестер Юнайтед Маркусу Рашфорду.

Данную награду получают игроки, сделавшие что-то особенное, преодолевая невзгоды, помогая другим или подавая пример в течение года.