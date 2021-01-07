Испания

Наставник "сине-гранатовых" поделился мыслями о победе над Атлетиком.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал перенесенный поединок 2-го тура Ла Лиги против Атлетика (3:2).

"Я очень доволен. Мы были сосредоточены на игре, даже проигрывая 0:1. При первом голе нас наказали за неорганизованность, но после этого мы играли отлично.

Лионелю не везло, он мог забить больше голов, но дважды попал в каркас ворот. С самого первого дня нашей работы Месси полностью выкладывался и выступает на высочайшем уровне уже много лет. Мне кажется, что сейчас он стал эффективнее.

Мне казалось, что мы контролировали матч все время, без перепадов. Отличная игра. Есть над чем поработать, но мы забили шикарные голы.

Мы заслужили набрать больше очков в других матчах. Победы влияют на нашу веру в себе. Команда развивается и становится увереннее", – приводит слова Кумана As.

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