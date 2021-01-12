Испания

Хавбек "сине-гранатовых" поделился мыслями о результатах своего клуба.

Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс прокомментировал успехи команды в последних матчах.

"Наша команда стала более сплоченной, мы гораздо увереннее в себе. Наши показатели в атаке улучшаются, следовательно, приходят и голы.

Это все упрощает. Надеюсь, мы сможем продолжать расти. как команда.

Я счастлив и горжусь тем, что достиг показателя в 600 матчей за Барселону. Только четверо футболистов смогли добиться этого. Я счастлив, что построил здесь такую карьеру", — цитирует Бускетса Marca.

Ранее сообщалось, что Бускетс обошел Карлеса Пуйоля по матчам за Барселону.