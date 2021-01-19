Испания

Мадридский клуб намерен оставить тренера надолго.

Руководство мадридского Атлетико не намерено расставаться с главным тренером клуба Диего Симеоне.

По информации издании Marca, боссы "матрасников" предложили коучу контракт до 2024 года.

Исполнительный директор клуба Мигель Анхель Хиль Марин считает, что Симеоне — главный гарант стабильности клуба.

Также сообщается, что и сам Диего не против продлить соглашение, и агент специалиста готов обсудить предложение от президента.

Нынешний контракт Симеоне с Атлетико действует до лета 2022 года, а его зарплата составляет около 32 миллионов евро за сезон.

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