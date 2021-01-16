Испания

Экс-защитник "матрасников" рассказал о работе со своим бывшим тренером.

Бывший защитник Атлетико Филипе Луис поделился мнением о главном тренере "матрасников" Диего Симеоне, с которым он работал с 2010-го по 2014-й и с 2015-го по 2019-й годы.

"Он максималист. На каждой тренировке требовал от игроков максимума. Но он не так хорош в общении с подопечными. Ему нелегко дается поддерживать с ними связь, трудно понять их личностные качества.

С некоторыми игроками у него более дружеские отношения, а с другими – строго профессиональные. Наверное, он хорошо ладит со всеми, но он не очень хорош в этом деле.

Он верит в свое дело. Его одиннадцать человек на поле должны стараться играть как можно лучше. Он очень хорошо адаптируется, может менять тактику по ходу матча. Иногда мне казалось, что нам следует больше контролировать мяч, но что я мог сделать? Несмотря на это, Симеоне — лучший тренер для Атлетико", – приводит слова Луиса Goal.

Ранее Диего Симеоне был признан лучшим клубным тренером десятилетия по версии IFFHS.