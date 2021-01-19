Испания

Аргентинец отделался достаточно легко отделался.

Комиссия этики и честной игры Испании вынесла вердикт касаемо удаления аргентинца Лионеля Месси в матче финала Суперкубка Испании Барселона — Атлетик.

Так аргентинский форвард отстранен всего на два матча за отмашку от игрока баскского клуба Асьера Вильялибре.

Напомним, на 120-й минуте игры главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано удалил футболиста. Эта красная стала первой в клубной карьере игрока.

Таким образом Лео не поможет "сине-гранатовым" в играх против Корнельи в Кубке Испании и Эльче в Ла Лиге.

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