Испания

Наставник "сливочных" высказался о проигрыше Атлетику.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал вылет своего клуба из Суперкубка Испании. "Сливочные" потерпели поражение в полуфинале розыгрыша.

"Вначале матча нам было довольно сложно, мы плохо вошли в игру. Атлетик сумел реализовать оба своих момента.

Во второй половине встречи у нас пошла игра. Было достаточно опасных моментов, попадания в штангу. Наш соперник хорошо прессинговал и заставлял нас терять мяч.

Мы должны продолжать работать. Нужно хорошо отдохнуть и начинать думать о следующем матче. Это не провал, потому что мы старались. Скажется ли это поражение на команде в дальнейшем? Нет. Вы хотите, чтобы на этом Реал закончил сезон?", — приводит слова французского специалиста Marca.

Ранее Зинедин Зидан заявил, что хочет продолжить работу с командой, но не знает, что произойдет в дальнейшем.