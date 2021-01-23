Испания

Команда Лопетеги поднялась на третье место Ла Лиги.

Севилья принимала Кадис в рамках 20-го тура испанского чемпионата.

Хозяева открыли счет в середине первого тайма благодаря голу Юсуфе Эн-Несири. Спустя четыре минуты после подачи Сусо со штрафного марокканец удвоил преимущество Севильи.

На 62-й минуте поединка Эн-Несири после очередного отскока забил третий мяч, оформив при этом хет-трик. Форвард и на этом не остановился: уже через три минуты он забил свой четвертый гол в матче, однако из-за офсайда взятие ворот не было засчитано.

3:0, и команда Хулена Лопетеги поднялась на третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 36 очков. На четвертом месте располагается Барселона с 34-ю баллами и матчем в запасе.

Севилья - Кадис 3:0

Голы, Эн-Несири 35, 39, 62

Севилья: Боно — Навас (Видаль), Кунде, Гомес, Акуна — Ракитич (Хордан), Фернандо (Гудель), Торрес (Идрисси) — Сусо (Эль-Хаддади), Эн-Несири, Окампос

Кадис: Ледесма — Исаак Карселен, Алькала, Кала, Баро — Санчес-Понсе (Переа), Йонссон (Искьердо), Фали, Алекс (Малбашич) — Лосано (Ньето), Негредо (Гарридо)

Предупреждения: Гудель, Червера Диас (не на поле), Санчес, Кала

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