Испания

У мадридского клуба нет возможности улучшить условия предложения.

Реал приостановил переговоры с капитаном "сливочных" Серхио Рамосом.

Мадридский клуб предложил испанцу новое соглашение, однако защитник отказался подписывать контракта на предложенных условиях. Marca сообщает, что стороны больше не контактировали по этому вопросу. Отметим, что с 1 января Серхио Рамос может вести переговоры с другими командами.

Тяжелое экономическое положение, в котором оказался Реал, не позволяет клубу улучшить предложения. Руководство "сливочных" старается сбалансировать бюджет клуба, чтобы избежать повторения той ситуации, в которой оказалась Барселона.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Рамосу контракт на три года.

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