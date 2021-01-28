Испания

Наставник "сине-гранатовых" поделился мыслями о решениях рефери в матчах Барселоны.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман остался недоволен работой арбитров в поединке 1/8 финала Кубка Испании против Райо Вальекано.

"Он (судья) показал мне карточку за то, что во время игры я сказал: "Там было нарушение". Если судья наказывает за такое, то куда мы двигаемся?

В первом тайме было несколько моментов, которые можно было оценить как фол и назначить пенальти. Но даже при наличии VAR, нам, разумеется, не дали ни одного. С этим нужно просто смириться, – цитирует Кумана As.

Ранее наставник каталонской Барселоны поделился эмоциями от выхода его команды в четвертьфинал национального Кубка.

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