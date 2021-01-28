Капитан "сливочных" продолжает испытывать проблемы со здоровьем.
Серхио Рамос, Getty Images
28 января 2021, 16:42
Защитник мадридского Реала Серхио Рамос может пропустить поединок 21-го тура испанского чемпионата против Леванте, сообщает Marca.
34-летний испанец продолжает работать индивидуально и пока не получил разрешение от врачей, чтобы вернуться в общую группу из-за проблем с коленом.
Напомним, что в середине января Рамос провел полуфинальный матч Суперкубка Испании против Атлетика, используя обезболивающие.
Поединок Реал — Леванте пройдет 30 января и начнется в 17:15 по киевскому времени.