Испания

Капитан "сливочных" продолжает испытывать проблемы со здоровьем.

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос может пропустить поединок 21-го тура испанского чемпионата против Леванте, сообщает Marca.

34-летний испанец продолжает работать индивидуально и пока не получил разрешение от врачей, чтобы вернуться в общую группу из-за проблем с коленом.

Напомним, что в середине января Рамос провел полуфинальный матч Суперкубка Испании против Атлетика, используя обезболивающие.

Поединок Реал — Леванте пройдет 30 января и начнется в 17:15 по киевскому времени.