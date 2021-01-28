Испания

Вашему вниманию ключевые моменты поединка.

Севилья встречалась с Валенсией в матче 1/8 финала Кубка Испании.

Уже в первой половине встречи хозяева гарантировали себе путевку в следующий этап, отправив в ворота соперника три безответных мяча.

Вашему вниманию видео голов и обор данного поединка:

Севилья – Валенсия 3:0

Голы: Де Йонг, 20, 33, Ракитич, 38

Севилья: Буну – Навас (Рекик 67), Кунде, Серхи Гомес, Акунья – Ракитич, Гудель (Алейш Видаль 68), Хордан (Идрисси 63) – Сусо (Оливер Торрес 63), Люк Де Йонг (Эн-Несири 85), Мунир

Валенсия: Риверо – Киндрети, Санмартин, Паулиста (Эскуэрдо 52), Латорре – Ли Кан Ин, Рачич (Молина 53) – Васс, Хасон, Собрино – Бланко

Предупреждения: Акунья, Видаль, Мунир.

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