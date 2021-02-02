Испания

Аргентинский форвард не досчитался крупной суммы по своему контракту.

В настоящее время Барселона переживает серьезные финансовые трудности, о чем свидетельствуют ее огромные долги, и как сейчас выяснилось, все это сказалось на футболистах. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, у "блаугранас" есть серьезная задолженность по зарплате перед лидером команды — нападающим Лионелем Месси. До конца января Барселона должны была выплатить аргентинцу 72 млн евро, но смогла отдать лишь 8,5 млн. То есть задолженность перед игроком составила 63,5 млн евро.

Ранее испанское издание El Mundo опубликовала данные о контракте Мессии, согласно которым за четыре года Лионель заработает в Испании более 555 млн евро. Клуб и игрок возмутились сливом информации и уже сообщили о том, что намерены действовать через суд.