Испания

Мадридцы намерены заработать на игроке.

Защитник мадридского Реала Марсело выставлен на трансфер. Об этом сообщает Goal со ссылкой на El Chiringuito.

По информации источника, "сливочные" не хотят ждать окончания контракта бразильца и намерены заработать на его продаже.

В игроке заинтересован туринский Ювентус который не против укрепить позицию левого защитника летом.

В текущем сезоне Марсело крайне редко появляется на поле. На его счету игр за "королевский клуб" и один голевой пас.

Ранее сообщалось что Реал уже нашел замену для Марсело в чемпионате Португалии.

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