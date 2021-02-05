Мадридцы намерены заработать на игроке.
Марсело, getty images
05 февраля 2021, 09:28
Защитник мадридского Реала Марсело выставлен на трансфер. Об этом сообщает Goal со ссылкой на El Chiringuito.
По информации источника, "сливочные" не хотят ждать окончания контракта бразильца и намерены заработать на его продаже.
В игроке заинтересован туринский Ювентус который не против укрепить позицию левого защитника летом.
В текущем сезоне Марсело крайне редко появляется на поле. На его счету игр за "королевский клуб" и один голевой пас.
Ранее сообщалось что Реал уже нашел замену для Марсело в чемпионате Португалии.
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