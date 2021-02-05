Защитник мадридского Реала Марсело выставлен на трансфер. Об этом сообщает Goal со ссылкой на El Chiringuito.

По информации источника, "сливочные" не хотят ждать окончания контракта бразильца и намерены заработать на его продаже.

В игроке заинтересован туринский Ювентус который не против укрепить позицию левого защитника летом.

В текущем сезоне Марсело крайне редко появляется на поле. На его счету  игр за "королевский клуб" и один голевой пас.

Ранее сообщалось что Реал уже нашел замену для Марсело в чемпионате Португалии.

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