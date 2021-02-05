Испания

Центральный защитник Барселоны может поплатиться за свои слова.

Королевская федерация футбола Испания изучит слова Жерар Пике относительно работы судей и их клубных предпочтений, сообщает Sport.es.

Центральный защитник Барселоны отреагировал на слова бывшего арбитра, который сказал о том, что 85% арбитров поддерживают Реал:

"Как они не будут свистеть в пользу Реала? Они даже подсознательно будут свистеть в пользу одной из команд".

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Организация вскоре рассмотрит дело и вынесет вердикт. Если Пике признают виновным, то ему грозит денежный штраф и от 4 до 12 матчей дисквалификации.