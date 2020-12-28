Испания

Защитник Барселоны был удостоен премии за свою карьеру, после чего рассказал о дальнейших планах.

После церемонии награждения Globe Soccer Awards, на которой центральный защитник каталонской Барселоны Жерар Пике получил награду за Лучшую карьеру футболиста за первое двадцатилетие XXI века, испанский игрок дал комментарий изданию Marca, поделившись своими эмоциями от полученного приза.

"Для меня большая честь быть здесь после долгой карьеры, и я надеюсь продолжить играть еще три или четыре года", — заявил Пике.

На церемонии испанец имел возможность встретиться с остальными лауреатами наград в иных категориях, среди которых присутствовали Икер Касильяс, Роберт Левандовски и Криштиану Роналду, с каждым из которых Жерар имел возможность пересечься на футбольном поле по ходу своей карьеры.

"Приятно было снова увидеть Икера, с которым у меня была возможность разделить раздевалку в национальной сборной и выиграть чемпионат Европы и чемпионат мира. Мне также выпал шанс играть вместе с Криштиану в Манчестере, когда я только делал свои первые шаги в профессиональном футболе. Мы вместе выиграли несколько титулов. С Робертом я не играл еще в одной команде, но на поле мы знатно друг другу били по ногам (смеется — ред.). Это часть игры".

"Самое замечательное в футболе — это обмен опытом и установление отношений со всеми игроками, с которыми у вас была возможность находиться в одной раздевалке", — подытожил Пике.

В данный момент сезона защитник Барселоны продолжает процесс восстановления от тяжелой травмы, которую он получил в матче против мадридского Атлетико (0:1).

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