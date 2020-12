После церемонии награждения Globe Soccer Awards, на которой центральный защитник каталонской Барселоны Жерар Пике получил награду за Лучшую карьеру футболиста за первое двадцатилетие XXI века, испанский игрок дал комментарий изданию Marca, поделившись своими эмоциями от полученного приза.

"Для меня большая честь быть здесь после долгой карьеры, и я надеюсь продолжить играть еще три или четыре года", — заявил Пике.

На церемонии испанец имел возможность встретиться с остальными лауреатами наград в иных категориях, среди которых присутствовали Икер Касильяс, Роберт Левандовски и Криштиану Роналду, с каждым из которых Жерар имел возможность пересечься на футбольном поле по ходу своей карьеры.

🏆 Congratulations to 🇪🇸 GERARD PIQUÉ on being honoured with the Globe Soccer PLAYER CAREER AWARD 👏#GerardPique #GlobeSoccer @3gerardpique @DubaiSC @FCBarcelona @SeFutbol pic.twitter.com/uJbjtWsqFf