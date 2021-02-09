Испания

Бельгиец прокомментировал получение очередной травмы.

Полузащитник мадридского Реала Эден Азар рассказал о своем времяпровождении в периоды восстановления от повреждений.

"Когда я травмирован – моя семья помогает мне пройти через это, поэтому, оставаться в таких ситуациях дома — везение. Это не настолько критично, так как я могу провести время со своими детьми.

Когда ты одинок и получаешь травму, тебе может быть тяжело, но меня поддерживает моя семья. Когда получаешься травму, можно поработать, чтобы быстрее восстановиться, но травмы, которые получаю я, требуют времени для выздоровления.

Мне просто нужно подождать, а после, усердно потрудиться и прогрессировать. В периоды травм я наслаждаюсь временем, проведенным с семьей", – цитирует Азара On The Front Foot.

Ранее наставник "сливочных" Зинедин Зидан назвал сроки восстановления Азара после травмы.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.