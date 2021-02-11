Уругвайский защитник продолжает восстанавливаться после травмы.
Рональд Араухо, Getty Images
11 февраля 2021, 12:59
Защитник Барселоны Рональд Араухо имеет шанс сыграть в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Бетиса (3:2). Об этом сообщает Sport.
21-летний уругваец получил повреждение в поединке 22-го тура чемпионата Украины против Бетиса (3:2).
У него травма лодыжки и предполагалось, что он может выбыть на длительный срок, однако в стане "блаугранас" надеются, что он сможет восстановиться к матчу с парижанами.
Напомним, что первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между Барселоной и ПСЖ состоится 16 февраля.