Испания

Уругвайский защитник продолжает восстанавливаться после травмы.

Защитник Барселоны Рональд Араухо имеет шанс сыграть в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Бетиса (3:2). Об этом сообщает Sport.

21-летний уругваец получил повреждение в поединке 22-го тура чемпионата Украины против Бетиса (3:2).

У него травма лодыжки и предполагалось, что он может выбыть на длительный срок, однако в стане "блаугранас" надеются, что он сможет восстановиться к матчу с парижанами.

Напомним, что первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между Барселоной и ПСЖ состоится 16 февраля.