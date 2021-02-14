Испания

Испанский защитник "блаугранас" не тренировался с ноября.

Защитник Барселоны Жерар Пике вернулся в общую группу команды перед поединком 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Об этом сообщает Marca.

34-летний испанец получил повреждение связок правого колена в конце ноября прошлого года, после чего находился в лазарете.

Также отмечается, что решение по поводу участия Пике в матче с парижанами будет принято после следующего тренировочного занятия в понедельник.

Напомним, поединок Барселона — ПСЖ пройдет 16 февраля, в 22:00 по киевскому времени.