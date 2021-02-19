Испания

Француз пропустил тренировку "сливочных".

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема не сыграет в матче Ла Лиги против Вальядолида.

По информации Cadena COPE, футболист пропустил тренировку "сливочных" 19-го февраля и не попал в заявку на ближайший матч чемпионата Испании.

Также сообщается, что Бензема может пропустить игру против Аталанты в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 24-го февраля.

Пока неизвестны причины отсутствия Карима в заявке. Вероятнее всего, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан расскажет о причинах.

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