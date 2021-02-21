Испания

Специалист рассказал, как в команде обстоят дела с лазаретом.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан рассказал о травмированных футболистах клуба.

"Да, у нас много травмированных игроков. Такая сложилась ситуация. Я не уверен, что они смогут вернуться на поле на следующей неделе.

Доступные мне футболисты преданны своему делу. Мы обязаны выходить на поле и показывать свою игру. Это сложно, но нужно подождать", — цитирует Зидана Marca.

Отметим, что в лазарет Реала по ходу сезона попадало 20 футболистов. Клуб уже начал расследование большого количества травм в команде.

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