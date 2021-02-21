Специалист рассказал, как в команде обстоят дела с лазаретом.
Зинедин Зидан, getty images
21 февраля 2021, 11:33
Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан рассказал о травмированных футболистах клуба.
"Да, у нас много травмированных игроков. Такая сложилась ситуация. Я не уверен, что они смогут вернуться на поле на следующей неделе.
Доступные мне футболисты преданны своему делу. Мы обязаны выходить на поле и показывать свою игру. Это сложно, но нужно подождать", — цитирует Зидана Marca.
Отметим, что в лазарет Реала по ходу сезона попадало 20 футболистов. Клуб уже начал расследование большого количества травм в команде.
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