Испания

Бразилец пока не готов вернуться в строй.

Восстановление полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо после частичного разрыва мениска затягивается, об сообщает Mundo Deportivo.

Бразилец был прооперирован 2 января и ожидалось, что его восстановление займет около 3 месяцев.

По информации источника, отек на колене хавбека не исчезает, заставляя сомневаться в предварительных прогнозах. Есть риск, что футболист не будет готов даже ко второму поединку с Реалом в чемпионате, который запланирован на 10-11 апреля.

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