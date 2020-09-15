Испания

Испанец намерен и дальше защищать цвета "сливочных".

Лукас Васкес не захотел переходить в катарский в текущее трансферное окно, сообщает Marca.

Испанец, контракт которого с клубом действителен еще год, хочет доказать Зинедину Зидану свою необходимость.

В минувшем сезоне 28-летний игрок провел 23 поединка в футболке Реала, отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Напомним, что мадридцы также собираются расстаться с еще одним правым вингером — Гаретом Бэйлом.