Испания

Специалиста не будет в каталонском клубе.

Представитель штаба кандидата в президенты Барселоны Жоана Лапорты Рафа Юсте заявил, что клуб не вел переговоров с тренером Арсенала Микелем Артетой.

"Желаю Куману удачного сезона. Опровергаю информацию о том, что мы вели переговоры с Микелем Артетой. Куман хорошо проделывает свою работу. Он не боится принимать смелых решений и делает ставку на воспитанников клуба.

Что касается Артеты, то он — отличный тренер и друг Пепа Гвардиолы. Но по поводу назначения в Барсу мы с ним не общались", — цитирует Юсте Diario Sport.

Отметим, что Артера — воспитанник Барселоны и с 1999 по 2000 год выступал сначала за Барселону С а после и за Барселону Б. За основную команду "сине-гранатовых" он не сыграл ни одного матча.

Ранее сообщалось, что Барселона объявила четверых кандидатов на должность президента.