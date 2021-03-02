Испания

Функционер воспользовался правом не свидетельствовать против себя.

Полиция отпустила задержанного экс-президента Барселоны Хозепа Мария Бартомеу, об этом сообщает Marca.

Хозеп Бартомеу и его советник Жауме Масферрер, которые провели ночь в полицейском участке, не стали давать показания, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя.

Суд в своем комментарии отметил, что бывшие функционеры были выпущены под залог. При этом отмечается, что дело в их отношении остается открытым.

Ранее сообщалось, что по предположениям следователей, Бартомеу использовал футбольный клуб при оформлении договоров для личного обогащения.

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