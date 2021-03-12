Испания

Испанец пребывает в хорошей физической форме.

Защитник и капитан Реала Серхио Рамос заявил, что готов продолжать карьеру футболиста еще по меньшей мере несколько лет.

"Сейчас я пожинаю плоды своих прошлых трудов. Чувствую, что стал сильнее. В свои 34 года я чувствую себя на 28 лет. Именно так ощущали себя 28-летние игроки 10 лет назад.

Если бы я и закончил с футболом, то из-за психологических проблем, а не из-за физических, потому что о своей форме я забочусь с предельной внимательностью.

Я могу сыграть на чемпионате мира в Мексике, Канаде и США в 2026 году. Тогда я стану единственным футболистом, которому удалось сыграть на шести чемпионата мира. Я говорю об этом, основываясь на сегодняшних ощущениях.

По-моему, на профессиональном уровне все больше игроков, которые старше 35-ти лет", – приводит слова испанца Marca.

Ранее Серхио Рамос рассказал о продлении контракта с мадридским клубом.

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