Испания

Президент каталонского клуба обратился к форварду "сине-гранатовых".

Состоялась инаугурация президента Барселоны Жоана Лапорты, на который он поделился мыслями об истекающем контракте нападающего каталонцев Лионеля Месси.

"Я постараюсь убедить Лео остаться в клубе. Прости, Лео, я сделаю все, что в моих силах. Он об этом знает. Мы постараемся убедить его, потому что он лучший футболист в истории.

И, Лео, извини, но я люблю тебя – и Барселона любит. Будь наш стадион полон, я уверен, ты бы не смог уйти. Еще одна проблема из-за проклятой пандемии!

Каким бы ни было решение, мы его примем, но намерены постараться удержать его", – приводит слова Лапорты ESPN.

❝I love you, and Barça also loves you.❞

— Joan Laporta's message to Leo #Messi pic.twitter.com/PZUOhgt5c9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 17, 2021

Ранее главный тренер Барселоны Рональд Куман заявил, что Месси — важнейший человек в истории Барселоны.

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