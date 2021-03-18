Президент каталонского клуба обратился к форварду "сине-гранатовых".
Жоан Лапорта (слева) и Лионель Месси, getty images
18 марта 2021, 09:20
Состоялась инаугурация президента Барселоны Жоана Лапорты, на который он поделился мыслями об истекающем контракте нападающего каталонцев Лионеля Месси.
"Я постараюсь убедить Лео остаться в клубе. Прости, Лео, я сделаю все, что в моих силах. Он об этом знает. Мы постараемся убедить его, потому что он лучший футболист в истории.
И, Лео, извини, но я люблю тебя – и Барселона любит. Будь наш стадион полон, я уверен, ты бы не смог уйти. Еще одна проблема из-за проклятой пандемии!
Каким бы ни было решение, мы его примем, но намерены постараться удержать его", – приводит слова Лапорты ESPN.
Ранее главный тренер Барселоны Рональд Куман заявил, что Месси — важнейший человек в истории Барселоны.
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