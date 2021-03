Состоялась инаугурация президента Барселоны Жоана Лапорты, на который он поделился мыслями об истекающем контракте нападающего каталонцев Лионеля Месси.

"Я постараюсь убедить Лео остаться в клубе. Прости, Лео, я сделаю все, что в моих силах. Он об этом знает. Мы постараемся убедить его, потому что он лучший футболист в истории.

И, Лео, извини, но я люблю тебя – и Барселона любит. Будь наш стадион полон, я уверен, ты бы не смог уйти. Еще одна проблема из-за проклятой пандемии!

Каким бы ни было решение, мы его примем, но намерены постараться удержать его", – приводит слова Лапорты ESPN.

