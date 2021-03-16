Испания

Наставник "сине-гранатовых" высокого мнения об аргентинце.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман высказался о важности для клуба форварда Барселоны Лионеля Месси.

"Я думаю, Месси показал, что он лучший. Первый гол был фантастическим. Он заслуживает ту важную роль в этой команде, что получает. Больше нечего добавить.

Месси уже много лет демонстрирует этот уровень, он показывает его во многих матчах. Это важнейший человек в истории Барселоны. К счастью, он все еще с нами", – цитирует Кумана Marca.

Ранее Лионель Месси прокомментировал повторение рекорда Хави.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.