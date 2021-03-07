Испания

Наставник "сине-гранатовых" высказался о чемпионской гонке.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал победу над Осасуной в матче 26-го тура Ла Лиги.

"Наша цель — продолжать побеждать. Мы показали не лучшую нашу игру. Но мы выглядели здорово и заслуженно победили. Я доволен. Беспроигрышная серия в целом важна. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.

Сегодня мы выложились на максимум. Мы устали, забили два красивых гола, это был действительно серьезный матч. Очень важно то, чего мы добились в последних 14-15 матчах.

Мы сократили отставание от Атлетико. Интрига в чемпионате будет держаться до конца сезона", приводит слова Кумана Marca.

Ранее Куман высказался о ситуации с экс-президентом клуба Хозепом Бартомеу, который недавно был выпущен из полиции под залог после ночи в отделении.

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