Испания

В этом сезоне испанской Ла Лиги впервые забили два голкипера.

Во вчерашнем матче 28-го тура испанской Ла Лиги Севилья спаслась от поражения от Вальядолида (1:1) в компенсированное время, благодаря голу в исполнении голкипера Яссина Буну.

На четвертой компенсированной минуте "нервионцы" получили право на угловой удар. В чужую штрафную прибежал вратарь Севильи Буну, который после подачи с углового и суматохи в штрафной расстрелял ворота соперника.

По информации MisterChip, этот гол стал 18-м в истории чемпионата Испании, который был забит вратарем. При этом лишь три были забиты с игры, а не с пенальти.

Также этот сезон стал первым в истории Ла Лиги, в котором смогли отметиться голами сразу два вратаря. До Буну таким подвигом отметился голкипер Эйбара Марко Дмитрович, который реализовал пенальти в матче против Атлетико.

Ранее Буну прокомментировал свой забитый мяч в ворота Вальядолида.

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