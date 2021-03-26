Футболист продолжает восстанавливаться от травмы.
Дани Карвахаль, getty images
26 марта 2021, 22:24
Защитник мадридского Реала Дани Карвахаль в феврале, а матче 23-го тура испанской Ла Лиги против Валенсии получил травму.
Месяц футболист проходил полное восстановление от повреждения и в начале недели приступил к тренировкам с мячом.
К общей группе футболистов "королевского клуба" Карвахаль должен присоединиться лишь после паузы, связанной с матчами сборных в рамках отбора к чемпионату мира-2022.
Отметим также, что до матча с Валенсией испанец также восстанавливался от травмы. В текущем сезоне на его счету всего 12 игр за Реал, в которых он отдал четыре ассиста.
Ранее сообщалось, что Дани Карвахаль продлит контракт с "галактикос".
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