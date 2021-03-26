Испания

Футболист продолжает восстанавливаться от травмы.

Защитник мадридского Реала Дани Карвахаль в феврале, а матче 23-го тура испанской Ла Лиги против Валенсии получил травму.

Месяц футболист проходил полное восстановление от повреждения и в начале недели приступил к тренировкам с мячом.

К общей группе футболистов "королевского клуба" Карвахаль должен присоединиться лишь после паузы, связанной с матчами сборных в рамках отбора к чемпионату мира-2022.

Отметим также, что до матча с Валенсией испанец также восстанавливался от травмы. В текущем сезоне на его счету всего 12 игр за Реал, в которых он отдал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что Дани Карвахаль продлит контракт с "галактикос".

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