Испания

Нападающий туринцев может вернуться в стан "королевского" клуба.

Реал рассматривает вариант с возвращением в клуб форварда Ювентуса Криштиану Роналду.

По информации As, "сливочные" не смогут платить португальцу столько же, сколько он получает в туринском клубе (31 млн евро в год).

"Королевский" клуб хочет, чтобы португалец согласился на снижение зарплаты до 25 млн евро в год.

Источник сообщает, что Реал всерьез рассматривает вариант с подписанием Роналду, которому следующей зимой исполниться 37 лет.

При этом отмечается, что данная сделка не является для "сливочных" приоритетной.

Ранее сообщалось, что Ювентус рассматривает кандидатуру Зинедина Зидана в качестве замены Андреа Пирло.

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