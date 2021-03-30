Испания

Футболист, вероятнее всего, покинет Англию.

Нападающий Гарет Бэйл, ныне выступающий в аренде за английский Тоттенхэм, заявил, что по окончании аренды вернется в Реал.

"С юридической точки зрения я должен вернуться в Реал по окончанию аренды. Так написано в моем контракте. Я принадлежу Мадриду.

Я вернусь летом и буду общаться с моим агентом по поводу будущего. Конечно, я хочу играть, но футбол – не единственное, что меня интересует. Перешел в Тоттенхэм, чтобы наслаждаться своей игрой.

Доверие – это очень важная вещь в футболе, независимо от того, лучший ты игрок или худший. Доверие – одна из самых важных вещей, особенно для нападающего", — сказал Бэйл.

В текущем сезоне валлиец, которому летом исполнится 32 года, в 22 играх за "шпор" забил 8 голов и отдал два ассиста.

К слову, Реал надеется на то, что Тоттенхэм выкупит валлийского хавбека по окончании аренды в этом сезоне.

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