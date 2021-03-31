Англия

Англичанин может перебраться в стан "горожан".

Манчестер Сити попробует подписать форварда Тоттенхэма Харри Кейна, в случае неудачи с трансфером нападающего Боруссии Д Эрлинга Холанда.

"Горожане" рассчитывают, что норвежец заменит Серхио Агуэро, который покинет клуб по окончанию сезона.

Ожидается, что Боруссия не отпустит Холанда в другой клуб за сумму меньше 180 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кейн забил 27 голов и отдал 16 результативных передач в 40 матчах Тоттенхэма во всех турнирах.

Ранее бывший нападающий Тоттенхэма Джермейн Дефо заявил, что Харри Кейну пора покинуть "шпор".

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.