Испания

Английский нападающий не против такого развития событий.

Барселона собирается переключиться на Харри Кейна, если не удастся договориться о переходе Эрлинга Холанда.

Как сообщает Sport.es, в клубе выше оценивают норвежского нападающего, учитывая, что он сможет прогрессировать.

Тем не менее, кандидатура Кейна будет запасным вариантом.

В нынешнем сезоне английский нападающий забил 27 голов и отдал 16 результативных передач в 40 матчах Тоттенхэма во всех турнирах.

Напомним, что Манчестер Сити также попробует подписать Кейна в случае неудачи с трансфером Холанда.