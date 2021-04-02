Английский нападающий не против такого развития событий.
Харри Кейн, getty images
02 апреля 2021, 20:47
Барселона собирается переключиться на Харри Кейна, если не удастся договориться о переходе Эрлинга Холанда.
Как сообщает Sport.es, в клубе выше оценивают норвежского нападающего, учитывая, что он сможет прогрессировать.
Тем не менее, кандидатура Кейна будет запасным вариантом.
В нынешнем сезоне английский нападающий забил 27 голов и отдал 16 результативных передач в 40 матчах Тоттенхэма во всех турнирах.
Напомним, что Манчестер Сити также попробует подписать Кейна в случае неудачи с трансфером Холанда.