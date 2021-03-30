Англия

По мнению Джермейна, форвард засиделся в клубе.

Бывший нападающий Тоттенхэма Джермейн Дефо заявил, что Харри Кейну пора покинуть "шпор".

"Если Гарри Кейн хочет выиграть трофеи, то, похоже, он должен уйти из Тоттенхэма. Я не думаю, что ему будет легко уйти. Наверняка он хочет стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Он, надеюсь, сможет выиграть несколько трофеев с Тоттенхэмом, но если он действительно жаждет медалей, то ему действительно нужно идти", — сказал Дефо в интервью Talksport.

Отметим, что Кейн — воспитанник Тоттенхэма. Он выступает за первую команду "шпор" с 2011 года. На его счету больше 250 матчей, в которых забил 162 гола.

Ранее сообщалось, что Кейн примет решение о своем будущем после Евро-2020.

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