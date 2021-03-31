Бывший наставник "канониров" высказался об англичанине.
Харри Кейн, getty images
31 марта 2021, 12:42
Экс-тренер лондонского Арсенала, а ныне глава отдела развития футбола ФИФА Арсен Венгер поделился мыслями о форварде Тоттенхэма Харри Кейне.
"Тоттенхэм находится на этапе, когда может быть амбициозным. Наверное, нам не стоит оценивать только нынешнюю ситуацию. В декабре они лидировали в Премьер-лиге. Бывало, что они поднимались на первое место, ещё когда я возглавлял Арсенал.
Кейн — единственный человек, который может оценить ситуацию. К такому игроку всегда есть интерес у других клубов, но решение остаётся за ним. Он до сих пор является настоящим лидером Тоттенхэма. Он является лидером сборной. Я высоко ценю его преданность и игровые качества", — сказал француз.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити попробует подписать Кейна в случае неудачи с трансфером Холанда.
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