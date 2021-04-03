Испания

Испанец поделился мыслями об отношении к исходам поединков.

Защитник Барселоны Жерар Пике высказался о победах и поражениях.

"Победа – это всегда достижение. Победа может стоить много или не много. Вы учитесь по мере собственного роста. Мой отец не заставлял меня зацикливаться на победе.

В случае с футболом, то он никогда не говорил мне, что я должен добиваться больших высот или что я обязательно должен побеждать. Он требовал, но победа не была приоритетом.

С детства нас учат уважать друг друга, но нужно применять это на практике. Нужно оставаться джентльменом и после побед, и после поражений.

У нас были очень тяжелые поражения. Распространенный пример – это Ливерпуль. Было сложно. Иногда вы оказываетесь не готовы. В жизни поражений больше, чем побед, но поражение – это часть жизни", – заявил защитник.

Ранее Пике высказался о восстановлении после травмы.

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