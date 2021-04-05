Испания

Полузащитник Атлетико прокомментировал поражение его команды в матче против Севильи.

В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги лидер чемпионской гонки, мадридский Атлетико, уступил в гостевом поединке андалузской Севилье (0:1).

В своем послематчевом интервью полузащитник "матрасников" Коке поделился с журналистами Movistar Plus своей оценкой происходящего на поле.

"Это поражение очень болезненно для нас. Команда пробовала применять разные тактики, но имевшиеся шансы так и не сумела превратить в забитые мячи. Где-то нам не повезло, а где-то — соперники прощали за ошибки в своих ответных атаках.

У нас было много брака в позиционных атаках — фактически, теряли мяч уже через 3-4 касания на чужой половине поля. Под занавес игры сумели совладать с этим, но было слишком поздно. Нас есть за что ругать, после этого поражения — у вас есть для этого вся следующая неделя, дерзайте!

В моменте с пропущенным голом была игра рукой у Окампоса в центре поля. Я это видел четко, но арбитры не смогли заметить даже на повторе. В итоге, вместо удаления у соперников, они сумели забить в наши ворота, и игра пошла в совершенно другом ключе.

Нам необходимо вернуться к стабильности в результатах, которая была у нас в первом круге. Три победы в восьми последних матчах — слишком мало для того, чтобы на что-то претендовать. Теперь, у нас есть неделя для наиболее качественной подготовки к Бетису.

Мы не просто так прекрасно начинали этот сезон, чтобы в концовке полностью расстаться со своим преимуществом над преследователями. Да, в следующей игре мы будет выступать без Луиса Суареса и Маркоса Льоренте, которые были дисквалифицированы из-за перебора желтых карточек, но наша обойма позволяет проводить необходимую ротацию", — подытожил Коке.

В следующем туре Атлетико вновь вернется в Севилью, но уже на гостевое противостояние против Бетиса.