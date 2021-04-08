Испания

Французский нападающий поделился ожиданиями от матча с "сине-гранатовыми".

Форвард Реала Карим Бензема высказался о предстоящем матче против Барселоны, с которой "сливочные" сыграют в матче 30-го тура Ла Лиги.

"Месси способен сделать на поле все, с ним нужно действовать осторожно. Мы уже знаем, что он очень опасен. Еще у Барселоны хороший вратарь.

Эль-класико – это лучший матч в мире. Не только для меня, но и для всех нас, потому что в этой игре встречаются две команды с большой историей. Этот матч всегда обладает большой значимостью.

Это будет сложная игра. Мы встретимся с командой, которая любит владеть мячом, как и мы. Исход игры будет решен в центре поля, как и в матче первого круга. Мы выйдем на поле, чтобы победить, потому что для нас это как финал.

Победитель Ла Лиги определится в самом конце чемпионата. Мы должны выйти на поле с таким настроем, словно нам предстоит провести финал", – сказал француз.

Матч Реал — Барселона состоится в субботу, 10 апреля. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее стал известен арбитр, который обслужит эль-класико.

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