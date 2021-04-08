Французский нападающий поделился ожиданиями от матча с "сине-гранатовыми".
Карим Бензема, getty images
08 апреля 2021, 10:50
Форвард Реала Карим Бензема высказался о предстоящем матче против Барселоны, с которой "сливочные" сыграют в матче 30-го тура Ла Лиги.
"Месси способен сделать на поле все, с ним нужно действовать осторожно. Мы уже знаем, что он очень опасен. Еще у Барселоны хороший вратарь.
Эль-класико – это лучший матч в мире. Не только для меня, но и для всех нас, потому что в этой игре встречаются две команды с большой историей. Этот матч всегда обладает большой значимостью.
Это будет сложная игра. Мы встретимся с командой, которая любит владеть мячом, как и мы. Исход игры будет решен в центре поля, как и в матче первого круга. Мы выйдем на поле, чтобы победить, потому что для нас это как финал.
Победитель Ла Лиги определится в самом конце чемпионата. Мы должны выйти на поле с таким настроем, словно нам предстоит провести финал", – сказал француз.
Матч Реал — Барселона состоится в субботу, 10 апреля. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.
Ранее стал известен арбитр, который обслужит эль-класико.
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