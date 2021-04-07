Испания

Эль-класико обслужит именитый рефери.

Стали известны арбитры на матч 30-го тура Ла Лиги Реал – Барселона.

По информации источника, эль-класико обслужит бригада Матеу Лаоса.

Видеоассистентом судьи станет Сесар Сото Градо.

Матч между командами Зидана и Кумана состоится 10 апреля на стадионе Альфредо ди Стефано.

Напомним, что защитник и капитан мадридского Реала Серхио Рамос получил очередное повреждение на тренировке, в связи с чем пропустит поединок против Барселоны.

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