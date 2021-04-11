Испания

Защитник каталонской Барселоны поделился эмоциями от поражения в El Clasico.

В рамках 30-го тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона уступила в принципиальном противостоянии мадридскому Реалу (2:1), пропустив столичный коллектив вперед себя на лидерскую позицию в турнирной таблице.

Реал — Барселона 2:1 Видео голов и обзор матча

После завершения поединка, защитник "блаугранас" Серхи Роберто в общении с журналистами подвел итоги очередному El Clasico.

"Мы старались играть до финального свистка, и очень жаль, что так и не смогли добиться ничьей. Мы были очень близки к тому, чтобы сравнять счет в концовке матча.

Во втором тайме мы выкладывались на полную, забили гол за полчаса, или около того, до конца основного времени, однако на большее замахнуться не смогли.

Теперь, нам предстоит побеждать в каждой следующей игре до конца сезона, и вместе с тем надеяться, что наши соперники также будут терять очки.

Что сказать по поводу пенальти в конце матче? Я был прямо перед эпизодом, и считаю, что Менди сбивал Брайтвейта. Меня раздражает тот факт, что арбитры так и не посмотрели этот эпизод в повторе", — подытожил испанец.

В следующем туре испанской Ла Лиги каталонская Барселона будет на своем поле принимать Хетафе.