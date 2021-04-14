Испания

Хорват поделился мыслями о словах именитых наставников.

Полузащитник Реала Лука Модрич накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с Ливерпулем. отреагировал на высказывания тренера Ливерпуля Юргена Клоппа и наставника Барселоны Рональда Кумана о судействе в пользу мадридцев.

"Ничего из того, что говорят, не могло бы изменить нашу историю и помешать нам делать свое дело.

Кто-то недоволен? Это нормально, когда речь идет о лучшей команде мира. Ничто из сказанного не сможет запятнать нашу историю", — сказал хорватский хавбек.

Ранее Лука Модрич заявлял, что очень доволен своей игрой в текущем сезоне.

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