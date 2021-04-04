Испания

Тренер хочет усилить клуб летом.

Главный тренер каталонской Барселоны Рональд Куман обсудил трансферную компанию с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Мы с президентом и его людьми провели встречи во время паузы на игры сборных. В ходе них мы спокойно обсудили темы, связанные с данным и следующим сезонами для команды.

Обсуждение подобных вопросов, которые действительно важны для следующего сезона, происходит во всех клубах, но я не хочу говорить про футболистов из других команд.

Если честно, я пока что не в курсе, есть ли возможность у Барселоныподписать какого-нибудь отличного игрока. Да, мы обсуждали трансферы, но решение – за президентом. Жоан Лапорта знаком с финансовой ситуацией в клубе. Не мне об этом говорить", — цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Отметим, несколько дней назад руководство Барселоны встретилось с агентом Эрлинга Холанда и отцом футболиста Альф-Инге Холандом. В ходе встречи стороны обсудили трансфер игрока из Боруссии в стан "сине-гранатовых". Однако, как сообщил AS, норвежец выбрал Реал.

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