Испания

Главный тренер Барселоны поделился мнением о предстоящем Эль Класико.

Накануне матча 30-го тура чемпионата Испании против Реала, Рональд Куман заявил, что Барселона может добиться успеха, если будет играть в свою игру, а не подстраиваться под соперника.

"Результат матча не будет решающим в чемпионской гонке, поскольку впереди еще много матчей, – сказал главный тренер Барселоны на предматчевой пресс-конференции. – Любой команде будет сложно выиграть все оставшиеся поединки, однако победа в Эль Класико повысит боевой дух".

"Класико отличается от других матчей и всегда привлекает повышенное внимание. Барселона сейчас находится в хорошей форме, набирает очки, борется за титул. То же самое можно сказать и о Реале. Я не согласен с теми, кто много критикует команду. Они играют в Лиге чемпионов, претендуют на чемпионство, у них отличные игроки и потрясающий тренер".

"Конечно, мы изучаем тактические схемы, которые применяет наш соперник, но не для того, чтобы под них подстраиваться, а чтобы лучше применить собственную тактику. Мы должны играть в свою игру, а не изменять ей лишь потому, что нам противостоит Реал".

Также Куман прокомментировал замену судьи накануне матча.

"Я не думаю, что стоит так много уделять внимания этому событию. Не сомневаюсь, что каждый арбитр, выходя на поле, судит честно и старается проявить свои самые лучшие качества. Кроме того, существует система VAR, которая всегда готова прийти ему на помощь в трудный момент. Так что уверен, что главными действующими лицами на поле будут игроки, а не арбитр".

Матч Реал — Барселона состоится в субботу, 10 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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