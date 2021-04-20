Испания

Флорентино Перес исключил возвращение звездного португальца.

Президент мадридского Реала Флорентино Перес прокомментировал слухи о возможном возвращении нападающего туринского Ювентуса Криштину Роналду.

"Криштиану Роналду не вернется в Реал. В этом нет смысла. У него контракт с Ювентусом", — приводит слова Переса итальянский журналист Фабрицио Романо в своем твиттере со ссылкой на El Chiringuito.

Роналду выступал за "сливочных" с 2009 по 2018 год, после чего перебрался в Ювентус, где он играет и сейчас. Однако в последнее время СМИ часто связывают 36-летнего португальца с уходом из клуба.

В нынешнем сезоне Роналду забил 32 гола и сделал 5 результативных передач во всех турнирах.

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