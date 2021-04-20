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Флорентино Перес рассказал о главной цели создания европейской Суперлиги.

Президент мадридского Реала и председатель европейской Суперлиги Флорентино Перес рассказал о главной миссии нового турнира, которая по его словам заключается в спасении футбола.

"Все, кто считает, что Суперлига для богатых, ошибается. Суперлига создана для спасения футбола.

Если мы продолжим в том же формате, то к 2024 году футбол точно умрет. Это единственный шанс спасти все клубы, большие, средние и маленькие.

Мы постараемся начать Суперлигу как можно скорее. Мы планируем поговорить с УЕФА и ФИФА. Что касается формата УЕФА, во-первых, я его не понял, во-вторых, он не приносит необходимого дохода для спасения футбола.

Когда я говорю спасение футбола, я имею в виду спасение всех, чтобы в течение следующих 20 лет мы могли по крайней мере жить в мире. Мы считаем, что этот формат сможет спасти футбол, как Кубок европейских чемпионов спас футбол в 50-е", — приводит слова Переса Marca.

Ранее Перес заверил, что игроки клубов Суперлиги не будут отстранены от международных турниров — Евро-2020 и ЧМ-2022.