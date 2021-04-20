Чтиво

Football.ua рассказывает о нашумевшем событии, которое не оставило без внимания всю футбольную общественность.

За сутки с лишним Суперлигу успели обсудить почти все. Сложно вспомнить, казалось бы, чисто футбольную ситуацию, в которую входят и так яро занимают одну сторону и президент Франции, и премьер-министр Великобритании. Ситуацию, в которой болельщики так дружно объединяются против владельцев своих же клубов, которым они не могут простить предательство футбола. В конце концов, футбольную ситуацию, которая способна настолько взбудоражить весь мир. И ведь не было сыграно ни одного матча!

В этой статье мы представим скептичный взгляд на идею Суперлиги. Зададим ее авторам вопросы, на которые пока что следуют не прямые ответы, а откровенная демагогия.

(Не)спортивный принцип

Что бы не говорили адепты нового (нео)турнира, но спортивный принцип в нем отсутствует как класс. У турнира есть один победитель, и 15 клубов из 20, которые не вылетают ни при каких обстоятельствах. То есть клуб, входящий в число "неприкасаемых", но при этом проваливший первую половину сезона, во второй может делать на поле попросту что угодно. Ведь победа в турнире возможна разве что математически, а вылет для этой команды отсутствует в принципе.

Чем выше место, тем больше денег? Пожалуй, это единственное, что на такие случаи изначально могут предложить клубам организаторы торжества. Но ведь мы говорим про спортивный принцип, а даже в таких маленьких деталях его подменяет финансовый.

И мы уже не вспоминаем случаи, когда, к примеру, остаться могут три последние команды, но вылететь идущие за ними. Кстати, а куда вылететь? Если между национальными чемпионатами и новым турниром так и останется целая прорубь в отношениях, то попросту никуда. А как потом вернуться? А как туда зайти не с первого сезона, если тебя не прикупил новый шейх или американский миллиардер? А будут ли очень богатые люди покупать клубы, которые на данную секунду не являются участниками Суперлиги? Ведь где гарантия?! Да, о возможности создания второго дивизиона Флорентино Перес заявить уже тоже успел, но ведь и там должен работать принцип захода/выхода.

В общем, исходя из всех этих вопросов (к сожалению, риторических), в глубокой теории возможен вариант, что играть будут всегда даже не 15 одних и тех же, а 20. И все эти важнейшие нюансы пока никто из официальных лиц не объяснил даже приблизительно, и поэтому нам остается лишь строить догадки.

Судьба других турниров, клубов и сборных

Этот пункт вытекает из предыдущего. Просветления в отношениях между Суперлигой и УЕФА пока не найти. То, что УЕФА само довел ситуацию до появления столь мощного конкурента (а будем говорить прямо – без пяти минут монополиста) – целиком и полностью вина этой организации. А когда кто-то захочет ее отбелить, то напомните им, например, про матч Швейцария-Украина. Если человек из нашей страны – должно подействовать. И это уже не говоря о постоянном закрытии глаз на финансовый фейр-плей (который в Суперлиге, понятное дело, будет ликвидирован как понятие), непонятные игры с форматами и числом участников, создание турниров вроде Лиги Конференций.

Но извините, мир не черно-белый. В нем значительно больше цветов и оттенков различных мастей. Недочеты УЕФА как структуры, вопросы к форматам ее турниров – это лишь недочеты. Они не крушат футбол целиком и полностью. Они уж точно имеют спортивный принцип, они имеют разнообразие игр и участников (о, как же ругаются болельщики, когда в Лиге чемпионов несколько лет подряд выпадают одни и та же пары – так вот теперь это будет каждый год!), они, как и национальные чемпионаты, оставляют футболу возможность сказки. А те же клубы масштаба луганской Зари за участие в групповом этапе Лиги Европы могут покрыть годовой бюджет – и это не наши слова, а бывшего руководителя "черно-белых".

Да, мы и тут натыкаемся на финансы. Только вот финансы УЕФА открыты для всех, кто успешен в своих чемпионатах. После оттока большей части грандов европейского футбола в Суперлигу эти финансы существенно упадут. Спонсоры ж себе не враги. Хотя уже и появилась новость о переговорах УЕФА с CentricusAsset Management о финансировании на 7 миллиардов евро, но пока это лишь переговоры. А козырей у УЕФА сейчас почти нет, ведь их поведение сродни предсмертной агонии.

В случае же полной ликвидации (или сведения значимости до самого минимального уровня, что пока более вероятно) турниров УЕФА, мы можем увидеть и повторение уже многих вполне приличных по меркам Европы клубов судьбы наших Металлиста и Днепра. Ведь простите, для чего играть? С какой мотивацией? Что будет давать возможное чемпионство своей страны? Отсюда, как мы понимаем, и угроза самим чемпионатам.

Гранды могут сколько угодно рассказывать про Кадисы, Уэски, Леванте, Вероны, Фулхэмы и остальных, используя их как имя нарицательное, да только вот некий Лестер в 2016-м один раз уже показал, что деньги решают далеко не все, хоть и очень многое. А если топ-клубам, что называется, "западло" играть с командами ниже уровнем, то это вопросы исключительно к ним. Спорт не может состоять из соперников одного уровня. И поэтому в Суперлиге мы увидим, как "первые станут последними", если кое-что перефразировать. Да-да, посмотрим на привыкший к (почти) вечному Скудетто Ювентус на 20-м месте, послушаем аргументы Аньелли.

Интересно также, где участники Суперлиги будут брать новых топовых футболистов. Да, мы пока подразумеваем, что национальные первенства и еврокубки останутся, но игроки в них не будут выступать против топ-клубов, а следовательно — развиваться. Обходиться лишь своими академиями? Смешно. Да и что делать ребятам из городов, где академий клубов Суперлиги нет?

И да, сборные. Пока что мы имеем такую картину, что сборная Франции вполне может выступать на Евро без условных Погба и Гризманна, сборная Испании – без Рамоса, сборная Германии – без Крооса, та и сборная Украины – без Зинченко. И этот список огромен. То есть Суперлига может стать институту сборных не просто поперек горло, а способна его фактически уничтожить. Матчи национальных команд если и не исчезнут, то прельщать они будут где-то на том же уровне, как сейчас игры сборных молодежных. И если в каких-то странах эта значимость упала, то про Украину этого явно не скажешь. Для украинцев главная команда очень важна.

Грубо говоря, мы имеем дело с турниром-монополистом, который может прийти на смену всем остальным. Даже так: всему остальному футболу. Первое – уничтожив, второе – перекрыв, у третьего отрезав финансы. И так далее.

Критерии отбора клубов и равноудаленность руководства

Самое интересное, и в то же время непонятное. Вернее как, все понятно – снова деньги…

Самое простое: полноценна ли Суперлига без сразу двух финалистов минувшей Лиги чемпионов — Баварии и ПСЖ? А что в ней делают клубы калибра Арсенала, Тоттенхэма и Милана? Просто гляньте, когда они крайний раз выигрывали чемпионаты у себя дома, не говоря уже про еврокубки.

Создатели Суперлиги любят отсылки к истории. К примеру, Андреа Аньелли (руководитель клуба, не бравшего евротурниры уже 25 лет) не раз резко высказывался в сторону Аталанты – мол, не должен клуб лишь за один хороший сезон попадать в самый престижный турнир Старого света. На выходе же мы имеем ситуацию, когда в новом турнире имеют шансы быть представлены клуба по типу РБ Лейпцига, у которых истории нет от слова совсем, но зато есть деньги. Другое дело, что немцы от участия в турнире сами отказались.

Почти в каждом пункте от лоббистов Суперлиги мы можем увидеть двойные стандарты. Но если даже не копать вглубь, а слегка пристальнее взглянуть на поверхность, мы сразу видим ответ – деньги. Деньги. И еще раз – деньги. Спорта – ноль.

Критика руководства УЕФА и этой субстанции как таковой очень часто, как мы уже говорили, имеет в себе рациональное зерно, но вместо нее нам предлагают директорат, состоящий из владельцев клубов с репутацией ниже среднего. Даже среди болельщиков их команд.

Помните времена, когда в Украине один человек руководил клубом, а его брат – Федерацией футбола? Так вот Суперлигой будут руководить сами президенты клубов – Реала, Ювентуса, МЮ, Ливерпуля и Арсенала. Первый из них – главный. К слову, в так любимых лоббистами Суперлиги НБА и НХЛ такого нельзя даже представить.

А где же здесь Украина?!

А вот это самое интересное. Очевидно же, что ни Шахтер, ни Динамо там никто не ждет. Даже во втором дивизионе, который существует в еще большем тумане, чем основной. Про другие клубы не говорим, пусть даже Карпаты "официально" от участия отказались.

Возможная смерть еврокубков (хотя бы в том денежном виде, который есть) – это смерть многим нашим клубам, которые потеряют любую мотивацию. И, как мы уже говорили, доход. Два гранда, конечно же, должны остаться на плаву, но их значимость станет чересчур местечковой. Локальной, если хотите более приятное слово. Никаких побед Шахтера над Реалом мы больше не увидим.

Наш футбол может оказаться на грани краха без любых палочек-выручалочек. И поэтому пусть у нас с УЕФА в связи с последними событиями и сложились особые отношения, мы ничего не выбираем. У нас есть выгода. А она в том, чтобы проект Суперлиги провалился. И уж простите вы нас за такую грубость.

Глеб Срипченко, Football.ua